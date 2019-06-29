Yeni 'Lima'nı Fenerbahçe!

Sarı-lacivertli kulübün kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Lucas Lima transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro satın alma opsiyonu teklif edilmişti. Brezilyalı yöneticilerin kiralama rakamını kabul ettiği ancak 6 milyon euro'yu düşük bulduğu bildirildi. Bunun üzerine tekrar bir görüşme yapıldığı ve rakamın 7 milyon euro'ya yükseltildiği kaydedildi. Bu transfer gelişmesi foxsports'ta da dile getirildi. F.Bahçe'nin 34 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 9 milyon euro) ödeyerek Lima'yı renklerine bağlayacağı ileri sürüldü. Öte yandan Lima, menajeri aracılığıyla DHA'ya yaptığı açıklamada "F.Bahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve Brezilyalı futbolcular hem takımda çok seviliyor hem de çok başarılı oldular. Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece F.Bahçe'de oynarım" dedi.