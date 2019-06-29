Trezeguet parlıyor
Sarı-kırmızılı ekibin gözdelerinden Trezeguet, Afrika Kupası'ndaki performansıyla değerini biraz daha artırdı. Afrika Kupası’nda 1 gol ve 1 asistle dikkat çeken Mısırlı yıldızın transferi zora girdi...
Mısır formasıyla 1 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, turnuvanın dikkat çeken isimlerinden olurken; olası transferini de zora soktu. G.Saray adına kupanın en iyisi ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından Feghouli oluyor. Cezayirli yıldız, Senegal karşısında yaptığı asistle çıkışını sürdürürken; Diagne de boş kaleye kaçırdığı golle yine gündeme oturdu. Luyindama'lı Demokratik Kongo ise 2'de 0 çekti.
- 29.6.2019
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Trezeguet parlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.