Trezeguet parlıyor

Mısır formasıyla 1 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, turnuvanın dikkat çeken isimlerinden olurken; olası transferini de zora soktu. G.Saray adına kupanın en iyisi ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından Feghouli oluyor. Cezayirli yıldız, Senegal karşısında yaptığı asistle çıkışını sürdürürken; Diagne de boş kaleye kaçırdığı golle yine gündeme oturdu. Luyindama'lı Demokratik Kongo ise 2'de 0 çekti.