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29 Haziran 2019, Cumartesi
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tatilde

Samuray tatilde

Aslan'ın Japon yıldızı 'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan , bu kez suyun altından çıktı. kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.

Aslan'ın Japon yıldızı 'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan , bu kez suyun altından çıktı. kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.

  1. 29.6.2019
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