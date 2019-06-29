Samuray tatilde
Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan Samuray, bu kez suyun altından çıktı. Deniz kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.
Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan Samuray, bu kez suyun altından çıktı. Deniz kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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