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29 Haziran 2019, Cumartesi
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gidici gibi

Mariano gidici gibi

Cimbom'da sağ beke Şener takviyesi yapılınca gözler 'ya çevrildi. Devre arasında Linnes'in sözleşmesinin uzatılmasıyla bu bölgede futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Cimbom'da sağ beke Şener takviyesi yapılınca gözler 'ya çevrildi. Devre arasında Linnes'in sözleşmesinin uzatılmasıyla bu bölgede futbolcu sayısı 3'e yükseldi. 2 sezondur büyük katkı veren Brezilyalı sağ bekin uygun bir teklif getirmesi halinde satılması bekleniyor. 33 yaşına gelen ve gelecek sezon kontratı bitecek olan Mariano'yu ekipleri takip ediyor.

  1. 29.6.2019
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