Mariano gidici gibi

Cimbom'da sağ beke Şener takviyesi yapılınca gözler Mariano'ya çevrildi. Devre arasında Linnes'in sözleşmesinin uzatılmasıyla bu bölgede futbolcu sayısı 3'e yükseldi. 2 sezondur büyük katkı veren Brezilyalı sağ bekin uygun bir teklif getirmesi halinde satılması bekleniyor. 33 yaşına gelen ve gelecek sezon kontratı bitecek olan Mariano'yu Brezilya ekipleri takip ediyor.