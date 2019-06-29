Mariano gidici gibi
Cimbom'da sağ beke Şener takviyesi yapılınca gözler Mariano'ya çevrildi. Devre arasında Linnes'in sözleşmesinin uzatılmasıyla bu bölgede futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Cimbom'da sağ beke Şener takviyesi yapılınca gözler Mariano'ya çevrildi. Devre arasında Linnes'in sözleşmesinin uzatılmasıyla bu bölgede futbolcu sayısı 3'e yükseldi. 2 sezondur büyük katkı veren Brezilyalı sağ bekin uygun bir teklif getirmesi halinde satılması bekleniyor. 33 yaşına gelen ve gelecek sezon kontratı bitecek olan Mariano'yu Brezilya ekipleri takip ediyor.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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