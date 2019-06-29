Kostas gelmiyor
1.5 sezonluğuna kiralansa da kadroda tutulmak istenmeyen Kostas Mitroglou, yeni sezon kampına katılmayacak. Oyuncunun bonservisine sahip olan Marsilya ile görüşen yöneticiler, "Oyuncu sakatlığını atlatamıyor, yeni sezonda istemiyoruz" bilgisini iletti.
1.5 sezonluğuna kiralansa da kadroda tutulmak istenmeyen Kostas Mitroglou, yeni sezon kampına katılmayacak. Oyuncunun bonservisine sahip olan Marsilya ile görüşen yöneticiler, "Oyuncu sakatlığını atlatamıyor, yeni sezonda istemiyoruz" bilgisini iletti.
ARTIK İLK 11 LİNNES'İN
Cimbom'da Mariano ayrılırsa sağ bekte Martin Linnes ilk 11 oyuncusu olacak. Şener ise Türkiye Kupası maçlarında ve ligdeki rotasyonda kullanılacak.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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