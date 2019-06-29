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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Kostas gelmiyor

Kostas gelmiyor

1.5 sezonluğuna kiralansa da kadroda tutulmak istenmeyen , kampına katılmayacak. bonservisine sahip olan ile görüşen yöneticiler, "Oyuncu sakatlığını atlatamıyor, yeni sezonda istemiyoruz" bilgisini iletti.

1.5 sezonluğuna kiralansa da kadroda tutulmak istenmeyen , kampına katılmayacak. bonservisine sahip olan ile görüşen yöneticiler, "Oyuncu sakatlığını atlatamıyor, yeni sezonda istemiyoruz" bilgisini iletti.

ARTIK İLK 11 LİNNES'İN

Cimbom'da Mariano ayrılırsa sağ bekte Martin Linnes ilk 11 oyuncusu olacak. Şener ise Türkiye Kupası maçlarında ve ligdeki rotasyonda kullanılacak.

  1. 29.6.2019
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