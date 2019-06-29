Gomis dünden hazır

İsmi Fenerbahçe ile anılsa da "Türkiye'de Galatasaray'dan başka kulüpte oynamak istemiyorum" diyen Bafetimbi Gomis tatil için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılarda muhteşem günler geçirdiğini yakın çevresine ifade eden Fransız santrfor, "Çok mutluydum. Taraftarla bağım çok iyiydi. İstanbul'u ailecek özlüyoruz. Her fırsatta gelmeye çalışıyoruz ama bir gün temelli dönebiliriz. Gelecek sezon kontratım sona eriyor ve neden olmasın? Yeniden Galatasaray forması giyebilirim. Belki futbolu burada bırakırım" dediği belirtildi. Gomis, Al Hilal'de 38 maçta 28 gol, 6 asistle oynadı.