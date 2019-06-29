Gomis dünden hazır
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis İstanbul’u çok özlediğini, eğer şartların oluşması halinde sarı-kırmızılılara geri dönebileceğini söyledi.
İsmi Fenerbahçe ile anılsa da "Türkiye'de Galatasaray'dan başka kulüpte oynamak istemiyorum" diyen Bafetimbi Gomis tatil için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılarda muhteşem günler geçirdiğini yakın çevresine ifade eden Fransız santrfor, "Çok mutluydum. Taraftarla bağım çok iyiydi. İstanbul'u ailecek özlüyoruz. Her fırsatta gelmeye çalışıyoruz ama bir gün temelli dönebiliriz. Gelecek sezon kontratım sona eriyor ve neden olmasın? Yeniden Galatasaray forması giyebilirim. Belki futbolu burada bırakırım" dediği belirtildi. Gomis, Al Hilal'de 38 maçta 28 gol, 6 asistle oynadı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
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west gel be aslanım
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