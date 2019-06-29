Galatasaray'da imzalar patladı!

Galatasaray, önceki gün İstanbul'a getirdiği Ryan Babel ile Adem Büyük'ü KAP'a bildirdi. Bonservisi elinde olan Hollandalı yıldız ile 3 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu. 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro ödenecek. Ayrıca 2 milyon euro'luk imza parası da verilecek. Cimbom Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük ile ise 2 yıllık kontrat yaptı. 31 yaşındaki oyuncuya ilk yıl 3.5 milyon TL, ikinci sene ise 4 milyon TL ödenecek. İki yıldız formayı da giyerek poz verdi.

OZORNWAFOR DA BONUS OLDU

Aslan iki ismin dışında çok önceden anlaştığı Valentine Ozornwafor'u da KAP'a bildirdi. 20 yaşındaki Nijeryalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcunun kulübü Enyimba'ya 300 bin euro verilecek. Ozornwafor'a ise ilk yıl 100, ikinci yıl 125, üçünce sezon 150 ve son sene 200 bin euro ödenecek. Öte yandan bugün Yusuf Erdoğan ile Şener Özbayraklı da açıklanalabilir. Dün askerlikten terhis edilen iki futbolcu bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek. İki isme 3'er yıllık sözleşme imzalanacak.

Cimbom iki yıllık imzayı atan tecrübeli oyuncu, "Ben Adem Büyük, Galatasaray tek büyük" ifadelerini kullandı.

Babel için resmi hesabından bir video paylaştı. Hollandalı yıldız, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte bulunmaktan onur duyuyorum. Avrupa'da da varlığını hissettirmesi ve büyük taraftarları nedeniyle G.Saray'ı bilmek zorundasınız" diye konuştu.