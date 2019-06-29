Galatasaray'da Fernando sürprizi

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando'nun, Sevilla'nın radarına girdiği ifade edildi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'nin, 31 yaşındaki yıldızı Porto ve Manchester City döneminden beri takip ettiği belirtilirken; Banega transferinin bir miktar para ve Fernando takasıyla sonuçlanacağı kaydedildi.