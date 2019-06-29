Galatasaray'da Fernando sürprizi
Galatasaray transferde girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon da şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılılıar'ın uzun süredir peşinde olduğu Banega transferinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando'nun, Sevilla'nın radarına girdiği ifade edildi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'nin, 31 yaşındaki yıldızı Porto ve Manchester City döneminden beri takip ettiği belirtilirken; Banega transferinin bir miktar para ve Fernando takasıyla sonuçlanacağı kaydedildi.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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