Durmaz’da geri adım

Cimbom'un anlaştığı isimler arasında olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz transferinde geri adım atıldı. Futbolcunun 1 milyon euro net ücretin dışında 500 bin euro imza parası istediği ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun TL üzerinden de ücret kabul etmediği bu nedenle anlaşılmadığı belirtildi.