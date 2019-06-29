Durmaz’da geri adım
Cimbom'un anlaştığı isimler arasında olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz transferinde geri adım atıldı. Futbolcunun 1 milyon euro net ücretin dışında 500 bin euro imza parası istediği ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun TL üzerinden de ücret kabul etmediği bu nedenle anlaşılmadığı belirtildi.
Cimbom'un anlaştığı isimler arasında olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz transferinde geri adım atıldı. Futbolcunun 1 milyon euro net ücretin dışında 500 bin euro imza parası istediği ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun TL üzerinden de ücret kabul etmediği bu nedenle anlaşılmadığı belirtildi.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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