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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Durmaz’da geri adım

Durmaz’da geri adım

Cimbom'un anlaştığı isimler arasında olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz transferinde geri adım atıldı. Futbolcunun 1 milyon euro net ücretin dışında 500 bin euro imza parası istediği ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun TL üzerinden de ücret kabul etmediği bu nedenle anlaşılmadığı belirtildi.

Cimbom'un anlaştığı isimler arasında olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz transferinde geri adım atıldı. Futbolcunun 1 milyon euro net ücretin dışında 500 bin euro imza parası istediği ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun TL üzerinden de ücret kabul etmediği bu nedenle anlaşılmadığı belirtildi.

  1. 29.6.2019
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