Chicha İspanya’ya

West Ham forması giyen Meksikalı golcü Javier Hernandez'in, kariyerine İspanya'da devam etmek istediği belirtildi. Record'un haberine göre G.Saray'a sıcak bakmayan 31 yaşındaki Chicharito, ABD'den gelen teklifleri de geri çevirerek İspanya'da takım arıyor.