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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Chicha ’ya

Chicha İspanya’ya

West Ham forması giyen Meksikalı golcü 'in, kariyerine 'da devam etmek istediği belirtildi. Record'un haberine göre G.Saray'a sıcak bakmayan 31 yaşındaki Chicharito, 'den gelen teklifleri de geri çevirerek İspanya'da takım arıyor.

West Ham forması giyen Meksikalı golcü 'in, kariyerine 'da devam etmek istediği belirtildi. Record'un haberine göre G.Saray'a sıcak bakmayan 31 yaşındaki Chicharito, 'den gelen teklifleri de geri çevirerek İspanya'da takım arıyor.

  1. 29.6.2019
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