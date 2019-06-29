Chicha İspanya’ya
West Ham forması giyen Meksikalı golcü Javier Hernandez'in, kariyerine İspanya'da devam etmek istediği belirtildi. Record'un haberine göre G.Saray'a sıcak bakmayan 31 yaşındaki Chicharito, ABD'den gelen teklifleri de geri çevirerek İspanya'da takım arıyor.
West Ham forması giyen Meksikalı golcü Javier Hernandez'in, kariyerine İspanya'da devam etmek istediği belirtildi. Record'un haberine göre G.Saray'a sıcak bakmayan 31 yaşındaki Chicharito, ABD'den gelen teklifleri de geri çevirerek İspanya'da takım arıyor.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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