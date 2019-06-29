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29 Haziran 2019, Cumartesi
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gitmeyecek

Belhanda gitmeyecek

Diagne ile birlikte takımdan ayrılması beklenen Younes için yakın çevresinden açıklama geldi. Devre arasında Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşan fakat 'in gitmesine karşı çıktığı Belhanda için bu kez bir teklif olmadığı belirtildi.

Diagne ile birlikte takımdan ayrılması beklenen Younes için yakın çevresinden açıklama geldi. Devre arasında Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşan fakat 'in gitmesine karşı çıktığı Belhanda için bu kez bir teklif olmadığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; Belhanda yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

  1. 29.6.2019
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