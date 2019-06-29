Belhanda gitmeyecek

Diagne ile birlikte takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için yakın çevresinden açıklama geldi. Devre arasında Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşan fakat Fatih Terim'in gitmesine karşı çıktığı Belhanda için bu kez bir teklif olmadığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; Belhanda yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.