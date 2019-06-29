Belhanda gitmeyecek
Diagne ile birlikte takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için yakın çevresinden açıklama geldi. Devre arasında Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşan fakat Fatih Terim'in gitmesine karşı çıktığı Belhanda için bu kez bir teklif olmadığı belirtildi.
Diagne ile birlikte takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için yakın çevresinden açıklama geldi. Devre arasında Arabistan ekiplerinden biriyle anlaşan fakat Fatih Terim'in gitmesine karşı çıktığı Belhanda için bu kez bir teklif olmadığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; Belhanda yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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