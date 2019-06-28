Şaş’tan şarkılı performans
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, "Her şey başladığı yerde biter" ifadesiyle mikrofonu eline aldı ve şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, "Her şey başladığı yerde biter" ifadesiyle mikrofonu eline aldı ve şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Ahmet Kaya'dan "Acılara tutunmak" şarkısı çok konuşuldu.
- 28.6.2019
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