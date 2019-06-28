Şaş’tan şarkılı performans

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, "Her şey başladığı yerde biter" ifadesiyle mikrofonu eline aldı ve şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Ahmet Kaya'dan "Acılara tutunmak" şarkısı çok konuşuldu.