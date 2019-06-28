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28 Haziran 2019, Cuma
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Şaş’tan şarkılı performans

Şaş’tan şarkılı performans

'ın yardımcı antrenörü , "Her şey başladığı yerde biter" ifadesiyle mikrofonu eline aldı ve şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı.

'ın yardımcı antrenörü , "Her şey başladığı yerde biter" ifadesiyle mikrofonu eline aldı ve şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. 'dan "Acılara tutunmak" şarkısı çok konuşuldu.

  1. 28.6.2019
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