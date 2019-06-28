Ryan Babel imzaya geldi!

Haftalardır aslan fotoğrafı paylaşarak taraftarları heyecanlandıran Ryan Babel sonunda İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki futbolcu, dün öğlen saatlerinde Türkiye'ye adım attı. Sarıkırmızılıların uzun süre önce el sıkıştığı yıldız oyuncunun 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıllık 2 milyon euro kazanacağı konuşulan Hollandalı hücum oyuncusu, bir miktar imza parasını da kasasına koyacak. Bonservisi elinde olduğu için Finansal Fair Play'e takılmayan Babel için KAP açıklaması bekleniyor.



ÖZEL İŞLERİNİ HALLEDECEK

Ryan ?Babel'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde ev tutmak istediği kaydedildi. Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan yıldız futbolcu devre arasında Fulham'a gitmişti. Çıktığı 35 maçta 11 gol, 5 asistle oynayan Babel, güçlü fiziği ve skorer kimliğiyle kendisine 'yaşlandı' gözüyle bakanları pişman etmişti. Beşiktaş'ta parasını alamadığı için yollarını ayıran Babel, Hollanda Milli Takımı'nda hala forma giyiyor ve ilk 11'de görev yapıyor.