Ryan Babel imzaya geldi!
Sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu Babel yıllık 2 milyon euro’dan 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Haftalardır aslan fotoğrafı paylaşarak taraftarları heyecanlandıran Ryan Babel sonunda İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki futbolcu, dün öğlen saatlerinde Türkiye'ye adım attı. Sarıkırmızılıların uzun süre önce el sıkıştığı yıldız oyuncunun 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıllık 2 milyon euro kazanacağı konuşulan Hollandalı hücum oyuncusu, bir miktar imza parasını da kasasına koyacak. Bonservisi elinde olduğu için Finansal Fair Play'e takılmayan Babel için KAP açıklaması bekleniyor.
ÖZEL İŞLERİNİ HALLEDECEK
Ryan ?Babel'in Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde ev tutmak istediği kaydedildi. Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan yıldız futbolcu devre arasında Fulham'a gitmişti. Çıktığı 35 maçta 11 gol, 5 asistle oynayan Babel, güçlü fiziği ve skorer kimliğiyle kendisine 'yaşlandı' gözüyle bakanları pişman etmişti. Beşiktaş'ta parasını alamadığı için yollarını ayıran Babel, Hollanda Milli Takımı'nda hala forma giyiyor ve ilk 11'de görev yapıyor.
- 28.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Ryan Babel imzaya geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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