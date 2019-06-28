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28 Haziran 2019, Cuma
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imzaya geldi!

Ryan Babel imzaya geldi!

Sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu Babel yıllık 2 milyon euro’dan 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haftalardır aslan fotoğrafı paylaşarak taraftarları heyecanlandıran sonunda 'a geldi. 32 yaşındaki futbolcu, dün öğlen saatlerinde 'ye adım attı. Sarıkırmızılıların uzun süre önce el sıkıştığı yıldız oyuncunun 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıllık 2 milyon euro kazanacağı konuşulan Hollandalı hücum oyuncusu, bir miktar imza parasını da kasasına koyacak. Bonservisi elinde olduğu için 'e takılmayan Babel için KAP açıklaması bekleniyor.

ÖZEL İŞLERİNİ HALLEDECEK
Ryan ?Babel'in 'ne yakın bir yerde ev tutmak istediği kaydedildi. Geçen sezona 'ta başlayan yıldız futbolcu devre arasında Fulham'a gitmişti. Çıktığı 35 maçta 11 gol, 5 asistle oynayan Babel, güçlü fiziği ve skorer kimliğiyle kendisine 'yaşlandı' gözüyle bakanları pişman etmişti. Beşiktaş'ta parasını alamadığı için yollarını ayıran Babel, Hollanda 'nda hala forma giyiyor ve ilk 11'de görev yapıyor.

Ryan Babel İstanbul'da

  1. 28.6.2019
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