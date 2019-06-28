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28 Haziran 2019, Cuma
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Potada

Potada transfer

, 'tan 23 yaşındaki milli basketbolcu ile 2 yıllık imza attı.

, 'tan 23 yaşındaki milli basketbolcu ile 2 yıllık imza attı. Genç basketbolcu, geçen sezon 6.7 sayı, 2.7 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile oynadı.

  1. 28.6.2019
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