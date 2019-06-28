Potada transfer

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, TOFAŞ'tan 23 yaşındaki milli basketbolcu Yiğit Arslan ile 2 yıllık imza attı. Genç basketbolcu, geçen sezon 6.7 sayı, 2.7 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile oynadı.