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28 Haziran 2019, Cuma
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Özbek ile görüşme

Özbek ile görüşme

Başkanı , yöneticiler ve ile birlikte eski Başkan ile görüştü.

Başkanı , yöneticiler ve ile birlikte eski Başkan ile görüştü. Geçtiğimiz günlerde alacakları için icra takibi başlatan Özbek ile yapılan görüşmede somut bir sonuç çıkmadığı kaydedildi. Yakın zamanda bir toplantı daha olacak.

  1. 28.6.2019
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