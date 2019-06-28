Ozan Kabak Schalke’de - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ozan Kabak Schalke’de

’de

Ozan Kabak Schalke’de

Milan ve ile görüşen 19’luk stoper, ile anlaştı. 15 milyon euro’luk bedelle olacak.

Stuttgart ile 'da yılın çaylağı seçilen Milan ve ile görüşmesine karşın ile el sıkıştı. Stuttgart'a 11 milyon euro'ya olan 19'luk stoperin sözleşme fesih bedeli 15 milyon euro olarak belirlenmişti. Stuttgart böylece 'in, 6 ay daha kalmasını istediği oyuncudan 4 milyon kar edecek. Ozan Almanya'da kaldığı için 750 bin euro'luk yetiştirme bedelini alamayacak.

  1. 28.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Kabak Schalke’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN