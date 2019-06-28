Milan ve Bayern Münih ile görüşen 19’luk stoper, Schalke ile anlaştı. 15 milyon euro’luk bedelle transfer olacak.
Stuttgart ile Almanya'da yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak Milan ve Bayern Münih ile görüşmesine karşın Schalke ile el sıkıştı. Stuttgart'a 11 milyon euro'ya transfer olan 19'luk stoperin sözleşme fesih bedeli 15 milyon euro olarak belirlenmişti. Stuttgart böylece Fatih Terim'in, 6 ay daha kalmasını istediği oyuncudan 4 milyon kar edecek. Ozan Almanya'da kaldığı için Galatasaray 750 bin euro'luk yetiştirme bedelini alamayacak.
- 28.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Ozan Kabak Schalke’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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