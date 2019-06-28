Ozan Kabak Schalke’de

Stuttgart ile Almanya'da yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak Milan ve Bayern Münih ile görüşmesine karşın Schalke ile el sıkıştı. Stuttgart'a 11 milyon euro'ya transfer olan 19'luk stoperin sözleşme fesih bedeli 15 milyon euro olarak belirlenmişti. Stuttgart böylece Fatih Terim'in, 6 ay daha kalmasını istediği oyuncudan 4 milyon kar edecek. Ozan Almanya'da kaldığı için Galatasaray 750 bin euro'luk yetiştirme bedelini alamayacak.