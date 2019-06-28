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28 Haziran 2019, Cuma
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Muric'te son perde

Muric'te son perde

Çaykur Rizespoe Başkanı Hasan , “’ın teklifi masada. Muriç Avrupa için Galatasaray’ı istiyor” diye konuştu. ’nin de Kosovalı golcü için ısrarı sürüyor.

'ın transferdeki gözdelerinden Vedat Muriç konusunda Ç. Rizespor Başkanı Hasan 'dan çarpıcı açıklamalar geldi. 1 hafta içinde netleşeceğinin altını çizen Başkan Kartal, Muriç'in Galatasaray'ı istediğini vurguladı. F.Bahçe Başkanı 'la da konuştuğunu belirten Hasan Kartal, "Bu işi bir yere getirmek lazım. Ama olmazsa da çocuk bizim çocuğumuz. Ama herhalde bu hafta kesinleşir. Galatasaray'ın da teklifi devam ediyor. Ama neticede belirli bir bedelle bitiririz diye bir şey konuşmadık. Bizim kafamızda Muriç'le ilgili bir bedel var" dedi. F.Bahçe'nin Muriç için 2.5 milyon euro artı Barış Alıcı ve Berke Özer'i önerdiği öğrenilirken, Hasan Kartal takasa sıcak bakmadığını belirtip, Kosovalı golcülerinin Galatasaray'ı istediğini söyledi. Başkan Kartal, "Avrupa kupalarında oynamak için Galatasaray'ı ister. Bizden ayrılan oyuncuların mutlu olmasını isterim tabii ki. Yurt dışından da belli teklifler oldu. Transfer sezonu hareketlenmeye yeni yeni başlıyor. Bence 1 hafta, 10 gün içerisinde bu iş sonuçlanır" yorumunu yaptı.

  1. 28.6.2019
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