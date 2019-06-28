Muric'te son perde
Çaykur Rizespoe Başkanı Hasan Kartal, “Galatasaray’ın teklifi masada. Muriç Avrupa için Galatasaray’ı istiyor” diye konuştu. Fenerbahçe’nin de Kosovalı golcü için ısrarı sürüyor.
Galatasaray'ın transferdeki gözdelerinden Vedat Muriç konusunda Ç. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Transferin 1 hafta içinde netleşeceğinin altını çizen Başkan Kartal, Muriç'in Galatasaray'ı istediğini vurguladı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la da konuştuğunu belirten Hasan Kartal, "Bu işi bir yere getirmek lazım. Ama olmazsa da çocuk bizim çocuğumuz. Ama herhalde bu hafta kesinleşir. Galatasaray'ın da teklifi devam ediyor. Ama neticede belirli bir bedelle bitiririz diye bir şey konuşmadık. Bizim kafamızda Muriç'le ilgili bir bedel var" dedi. F.Bahçe'nin Muriç için 2.5 milyon euro artı Barış Alıcı ve Berke Özer'i önerdiği öğrenilirken, Hasan Kartal takasa sıcak bakmadığını belirtip, Kosovalı golcülerinin Galatasaray'ı istediğini söyledi. Başkan Kartal, "Avrupa kupalarında oynamak için Galatasaray'ı ister. Bizden ayrılan oyuncuların mutlu olmasını isterim tabii ki. Yurt dışından da belli teklifler oldu. Transfer sezonu hareketlenmeye yeni yeni başlıyor. Bence 1 hafta, 10 gün içerisinde bu iş sonuçlanır" yorumunu yaptı.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Muric'te son perde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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