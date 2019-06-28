Marcao’nun fiyatı 25 milyon euro...
Aslan'ın Chaves takımından 4 milyon euro'ya aldığı Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı. Atalanta 10 milyon euro teklif etti yönetim reddetti. Brezilyalı ‘nın fiyatı 25 milyon euro olarak belirlendi.
Aslan'ın Chaves takımından 4 milyon euro'ya aldığı Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı. Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Atalanta, 23 yaşındaki stoper için 10 milyon euro teklif etti. Ancak yönetim bu rakama oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. TuttoMercato'ya göre; Atalantalı yöneticiler İstanbul'a gelmek için harekete geçti. Fatih Terim, Sambacı stoperin 25 milyon euro'dan aşağı satılmaması gerektiğini yönetime iletti. İtalyanlar'ın 15 milyon euro'ya çıkabileceği gelen haberler arasında.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Marcao’nun fiyatı 25 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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