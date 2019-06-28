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28 Haziran 2019, Cuma
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’nun fiyatı 25 milyon euro...

Marcao’nun fiyatı 25 milyon euro...

Aslan'ın Chaves takımından 4 milyon euro'ya aldığı 'ya 'dan talip çıktı. Atalanta 10 milyon euro teklif etti yönetim reddetti. Brezilyalı ‘nın fiyatı 25 milyon euro olarak belirlendi.

Aslan'ın Chaves takımından 4 milyon euro'ya aldığı 'ya 'dan talip çıktı. Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Atalanta, 23 yaşındaki stoper için 10 milyon euro teklif etti. Ancak yönetim bu rakama oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. TuttoMercato'ya göre; Atalantalı yöneticiler 'a gelmek için harekete geçti. , Sambacı stoperin 25 milyon euro'dan aşağı satılmaması gerektiğini yönetime iletti. İtalyanlar'ın 15 milyon euro'ya çıkabileceği gelen haberler arasında.

  1. 28.6.2019
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