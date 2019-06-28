Marcao’nun fiyatı 25 milyon euro...

Aslan'ın Chaves takımından 4 milyon euro'ya aldığı Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı. Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Atalanta, 23 yaşındaki stoper için 10 milyon euro teklif etti. Ancak yönetim bu rakama oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. TuttoMercato'ya göre; Atalantalı yöneticiler İstanbul'a gelmek için harekete geçti. Fatih Terim, Sambacı stoperin 25 milyon euro'dan aşağı satılmaması gerektiğini yönetime iletti. İtalyanlar'ın 15 milyon euro'ya çıkabileceği gelen haberler arasında.