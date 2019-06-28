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28 Haziran 2019, Cuma
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Filede imza şov

Filede imza şov

, 7 oyuncuyla imza şov yaptı.

, 7 oyuncuyla imza şov yaptı. Yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Burak Mert ile nikah tazelenen , Melih Sıratça, Doğukan Ulu ve Metin için imza töreni düzenlendi.

  1. 28.6.2019
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