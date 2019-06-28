Filede imza şov
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla imza şov yaptı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla imza şov yaptı. Yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Burak Mert ile nikah tazelenen Yasin Aydın, Melih Sıratça, Doğukan Ulu ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni düzenlendi.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
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