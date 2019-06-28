Filede imza şov

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla imza şov yaptı. Yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Burak Mert ile nikah tazelenen Yasin Aydın, Melih Sıratça, Doğukan Ulu ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni düzenlendi.