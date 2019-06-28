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28 Haziran 2019, Cuma
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Diagne arapsaçı

Diagne arapsaçı

  ile 4 milyon euro'ya anlaşan sonra 5 milyon euro talep etmişti. G.Saray ile Arap kulübü 15 milyon euro civarında bir bedel üzerinde tartışırken görüşmeler aniden tıkandı.

ile 4 milyon euro'ya anlaşan sonra 5 milyon euro talep etmişti. G.Saray ile Arap kulübü 15 milyon euro civarında bir bedel üzerinde tartışırken görüşmeler aniden tıkandı. Yöneticilerin yeniden buluşması beklenirken, Senegalli'nin menajerine, "Yeni kulüpler arayabilirsin" denildi.
  1. 28.6.2019
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