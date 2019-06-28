Banega verir Abou’atar’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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verir Abou’atar’

Banega verir Abou’atar’

İspanyol ekibi, ’nın yerine ’ı ederek oyuncunun gidişine onay verdi. Portekiz basını da ’ın G.Saray’dan teklif aldığını ve ayrılabileceğini kaydetti.

orta saha ve santrfor transferi için artık gün sayıyor... Sevilla'dan ile ilgilenen Aslan, İspanyol ekibinin yaptığı hamleyle rahat bir nefes aldı. Sevilla, Eibar'da oynayan orta saha oyuncusu 'ı 15 milyon euro'ya ederek Banega'nın satışının bir anlamda önünü açtı. Teknik Direktör 'in eski yardımcısı Müfit Erkasap'ın itiraf ettiği 'la ilgili de önemli bir haber çıktı. Portekiz basınından Sport TV, "Aboubakar, Porto'dan ayrılan bir sonraki isim olabilir. Porto Galatasaray'dan teklif alacak. Kamerunlu ayrılabilir" yorumunu yaptı. Fatih Terim'in iki yıldızı alarak ölümcül bir hücum hattı yaratmak istediği belirtiliyor.

  1. 28.6.2019
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