Adem Büyük de geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Adem Büyük de geliyor

de geliyor

Adem Büyük de geliyor

Aslan'da ve sonrası imzalayacak üçüncü ismin olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bugün 'a geleceği kaydedildi.

Aslan'da ve sonrası imzalayacak üçüncü ismin olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bugün 'a geleceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun 2 yıllık kontrata imza atacağı konuşuluyor.
  1. 28.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adem Büyük de geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN