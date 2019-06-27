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27 Haziran 2019, Perşembe
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özür diledi

Yusuf Erdoğan özür diledi

formasıyla poz veren , A Spor'a konuşarak özür dilediğini açıkladı. Henüz imza atmadan formayla poz verdiği için tarafından tepki gören 27 yaşındaki oyuncu, "Heyecanla hata yaptım, özür dilerim. İmzaya geleceğim" ifadelerini kullandı.

formasıyla poz veren , A Spor'a konuşarak özür dilediğini açıkladı. Henüz imza atmadan formayla poz verdiği için tarafından tepki gören 27 yaşındaki oyuncu, "Heyecanla hata yaptım, özür dilerim. İmzaya geleceğim" ifadelerini kullandı.
  1. 27.6.2019
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