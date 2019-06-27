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27 Haziran 2019, Perşembe
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Sinan kontrole bekleniyor

Sinan kontrole bekleniyor

Takımdan ayrılan 'ün Genoa'ya imza atması için sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. İtalyan basınının haberine göre; taraflar el sıkıştı.

Takımdan ayrılan 'ün Genoa'ya imza atması için sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. İtalyan basınının haberine göre; taraflar el sıkıştı. Şu anda Sinan'ın tatilde olması nedeniyle önümüzdeki günlerde 'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

  1. 27.6.2019
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