Sinan kontrole bekleniyor

Takımdan ayrılan Sinan Gümüş'ün Genoa'ya imza atması için sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. İtalyan basınının haberine göre; taraflar el sıkıştı. Şu anda Sinan'ın tatilde olması nedeniyle önümüzdeki günlerde İtalya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.