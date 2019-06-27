Ozan'a ManU da talip oldu
Milan ve Bayern Münih ile ismi geçen Ozan Kabak için şimdi de Manchester United iddiası atıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Ozan'a ManU da talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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