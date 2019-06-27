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27 Haziran 2019, Perşembe
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Ozan'a ManU da talip oldu

Ozan'a ManU da talip oldu

Milan ve ile ismi geçen için şimdi de iddiası atıldı. 'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

Milan ve ile ismi geçen için şimdi de iddiası atıldı. 'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.
  1. 27.6.2019
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