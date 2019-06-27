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27 Haziran 2019, Perşembe
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Muriç için para + takas

Muriç için para + takas

Cimbom Muriç'ten vazgeçmiyor. Cimbom'un ile kapıştığı iddia edilen Vedat Muric hakkında Başkanı Hasan yeni bir açıklama yaptı.

Cimbom'un ile kapıştığı iddia edilen Vedat Muric hakkında Başkanı Hasan yeni bir açıklama yaptı. , Fenerbahçe, , Toulouse'dan ciddi tekliflerin geldiğini belirten Başkan Kartal, "Para konusunda netleşen bir şey yok. Hocamız ve sportif direktörün kararı doğrultusunda Galatasaray veya F.Bahçe'den para ve futbolcu takasını konuşabiliriz" diye konuştu.
  1. 27.6.2019
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