Mevlüt Erdinç radara girdi
Aslan'da yerli futbolcu arayışları sürerken listeye tanıdık bir ismin girdiği öne sürüldü. Terim’in milli takımdan talebesi 32’lik golcüyü istediği belirtildi.
Aslan'da yerli futbolcu arayışları sürerken listeye tanıdık bir ismin girdiği öne sürüldü. Geçen sezon Antalyaspor ile ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan Mevlüt Erdinç'in Fatih Terim tarafından talep edildiği iddia edildi. Başakşehir'in 1 yıl kiraladığı Antalya'da 12 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibine geri döndü. Başakşehir ile 1 yıl daha kontratı olan Mevlüt için Teknik Direktör Okan Buruk'tan da onay çıkması gerekiyor.
- 27.6.2019
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
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