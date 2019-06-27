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27 Haziran 2019, Perşembe
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radara girdi

Mevlüt Erdinç radara girdi

Aslan'da yerli futbolcu arayışları sürerken listeye tanıdık bir ismin girdiği öne sürüldü. Terim’in milli takımdan talebesi 32’lik golcüyü istediği belirtildi.

Aslan'da yerli futbolcu arayışları sürerken listeye tanıdık bir ismin girdiği öne sürüldü. Geçen sezon ile ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan 'in tarafından talep edildiği iddia edildi. 'in 1 yıl kiraladığı 'da 12 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu, ekibine geri döndü. Başakşehir ile 1 yıl daha kontratı olan Mevlüt için 'tan da onay çıkması gerekiyor.

  1. 27.6.2019
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