Melo ile 'dil' göndermesi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Melo ile 'dil' göndermesi

Melo ile 'dil' göndermesi

Melo ile 'dil' göndermesi

Aslan, eski yıldızı Melo'nun 36'ıncı kutladı. Brezilyalı'nın Stadı'nda oyundan attırdıktan sonra dil çıkartıp gülmesini hatırlatan sarı-kırmızılı hesap, "'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?" diye sorarken, 'dil' emojisini paylaştı.

Aslan, eski yıldızı Melo'nun 36'ıncı kutladı. Brezilyalı'nın Stadı'nda oyundan attırdıktan sonra dil çıkartıp gülmesini hatırlatan sarı-kırmızılı hesap, "'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?" diye sorarken, 'dil' emojisini paylaştı.
  1. 27.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Melo ile 'dil' göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN