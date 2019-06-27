Mbaye Diagne yokuşa sürüyor

Ayrılmasına kesin gözle bakılan Mbaye Diagne transferinde flaş gelişme... Yıllık 4 milyon euro'ya Al Nasr ile el sıkışan Senegalli oyuncu için kulüpler pazarlık masasındaydı. İki takımın anlaştığı haberini öğrenen 28 yaşındaki golcünün maaşını 4 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya çıkarılmasını talep ettiği ortaya atıldı.