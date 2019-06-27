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27 Haziran 2019, Perşembe
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yokuşa sürüyor

Mbaye Diagne yokuşa sürüyor

Ayrılmasına kesin gözle bakılan transferinde flaş gelişme... 4 milyon euro'ya ile el sıkışan Senegalli oyuncu için kulüpler pazarlık masasındaydı.

Ayrılmasına kesin gözle bakılan transferinde flaş gelişme... 4 milyon euro'ya ile el sıkışan Senegalli oyuncu için kulüpler pazarlık masasındaydı. İki takımın anlaştığı haberini öğrenen 28 yaşındaki golcünün maaşını 4 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya çıkarılmasını talep ettiği ortaya atıldı.

  1. 27.6.2019
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