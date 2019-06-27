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27 Haziran 2019, Perşembe
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Lazio Yunus'u gözlüyor

Lazio Yunus'u gözlüyor

'ın genç ismi 'ün İtalyan ekibi Lazio tarafından takip edildiği belirtildi. Corriere dello Sport'a göre; , 18'lik yıldızın gözlemcileriyle görüştü.

'ın genç ismi 'ün İtalyan ekibi Lazio tarafından takip edildiği belirtildi. Corriere dello Sport'a göre; , 18'lik yıldızın gözlemcileriyle görüştü. Aslan'ın 3 milyon euro isteyeceği yazıldı.

  1. 27.6.2019
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