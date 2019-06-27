Lazio Yunus'u gözlüyor

Galatasaray'ın genç ismi Yunus Akgün'ün İtalyan ekibi Lazio tarafından takip edildiği belirtildi. Corriere dello Sport'a göre; Lazio Sportif Direktörü İgli Tare, 18'lik yıldızın gözlemcileriyle görüştü. Aslan'ın 3 milyon euro isteyeceği yazıldı.