Gomis’in kankası Eduardo iddası

Galatasaray'ın Al-Hilal Riyad takımında Bafetimbi Gomis'in arkadaşı olan Carlos Eduardo'yu istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyor. Al Hilal'e 2015'te Porto'dan 2 milyon euro'ya gelen Eduardo, geçen sezon 35 maçta 13 gol, 6 asist yaptı. Eduardo'nun piyasa değeri 5.5 milyon euro gözüküyor.