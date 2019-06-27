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27 Haziran 2019, Perşembe
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’in kankası Eduardo iddası

Gomis’in kankası Eduardo iddası

'ın Al-Hilal Riyad takımında Bafetimbi 'in arkadaşı olan Carlos Eduardo'yu istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyor.

'ın Al-Hilal Riyad takımında Bafetimbi 'in arkadaşı olan Carlos Eduardo'yu istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyor. Al Hilal'e 2015'te Porto'dan 2 milyon euro'ya gelen Eduardo, geçen sezon 35 maçta 13 gol, 6 asist yaptı. Eduardo'nun piyasa değeri 5.5 milyon euro gözüküyor.

  1. 27.6.2019
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