Galatasaraylı Yunus Akgün'e Lazio'dan flaş teklif!
Lazio'nun, Galatasaray'dan Yunus Akgün için temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Sergej Milinkovic-Savic'in transferinden 80 milyon euro gelir bekleyen Lazio'nun, takımın yeniden inşasına başladığı ve bir süredir yakından takip ettikleri Yunus Akgün için de temasa geçmeye hazırlandıkları belirtildi.
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin gelen raporlar doğrultusunda Yunus Akgün'ün transfer edilmesi için karar aldığı ve bu transfer için 3 milyon euro bütçe hazırladığı bilgisi verildi.
Lazio'nun Yunus Akgün'ün potansiyeline inandığı ve bu transferi 'uzun vadeli bir proje' gördükleri vurgusu yapıldı.
Futbola Galatasaray altyapısına başlayan ve 2017'de Avrupa üçüncüsü olan U17 Milli Takımımızın'ın da üyelerinden biri olan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla profesyonelliğe adım attı. 18 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 22 maçta toplam 941 dakika süre aldı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.
- 27.06.2019
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Toplam 3
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Galatasaraylı Yunus Akgün'e Lazio'dan flaş teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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