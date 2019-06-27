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27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaraylı 'e Lazio'dan flaş teklif!

Galatasaraylı Yunus Akgün'e Lazio'dan flaş teklif!

Lazio'nun, 'dan için temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Sergej Milinkovic-Savic'in transferinden 80 milyon euro gelir bekleyen Lazio'nun, takımın yeniden inşasına başladığı ve bir süredir yakından takip ettikleri Yunus Akgün için de temasa geçmeye hazırlandıkları belirtildi.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin gelen raporlar doğrultusunda 'ün edilmesi için karar aldığı ve bu transfer için 3 milyon euro bütçe hazırladığı bilgisi verildi.

Lazio'nun Yunus Akgün'ün potansiyeline inandığı ve bu transferi 'uzun vadeli bir proje' gördükleri vurgusu yapıldı.

Futbola altyapısına başlayan ve 2017'de Avrupa üçüncüsü olan U17 'ın da üyelerinden biri olan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla profesyonelliğe adım attı. 18 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 22 maçta toplam 941 dakika süre aldı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

  1. 27.06.2019
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