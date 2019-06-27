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27 Haziran 2019, Perşembe
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Derwall unutulmadı

Derwall unutulmadı

Cimbom'un efsane antrenörü 12'inci anıldı. Sarı-kırmızılılarda 1984 ile 1988 yılları arasında görev yapan Alman çalıştırıcı, 14 yıl sonra gelen şampiyonlukta başrol sahibiydi.

Cimbom'un efsane antrenörü 12'inci anıldı. Sarı-kırmızılılarda 1984 ile 1988 yılları arasında görev yapan Alman çalıştırıcı, 14 yıl sonra gelen şampiyonlukta başrol sahibiydi. 'ndeki çim saha da Alman çalıştırıcı döneminde yapılmıştı.
  1. 27.6.2019
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