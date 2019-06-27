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27 Haziran 2019, Perşembe
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Bruma 'de

Bruma PSV'de

'a dönebileceği konuşulan , 'nın yolunu tuttu. 'nun da talip olduğu 24 yaşındaki kanat oyuncusu 15 milyon euro'ya 'den 'ye oldu.

'a dönebileceği konuşulan , 'nın yolunu tuttu. 'nun da talip olduğu 24 yaşındaki kanat oyuncusu 15 milyon euro'ya 'den 'ye oldu.

  1. 27.6.2019
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