'Babel Ajax'a geri dönsün'

Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözle bakılan Ryan Babel hakkında flaş bir açıklama geldi. Hollandalı'nın eski takım arkadaşı Steven Pienaar, Babel'in Ajax'a geri dönebileceğini söyledi. Futbolu bırakan Pienaar, "Ryan ile konuşmalarımız Ajax'a dönmesi yönünde. bu yönde. Umarım Ajax'a geri döner. Kendisi hala çok iyi. Ajax'a dönmesi güzel olur" ifadelerini kullandı.