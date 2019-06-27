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27 Haziran 2019, Perşembe
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'Babel Ajax'a geri dönsün'

'Babel Ajax'a geri dönsün'

'a transfer olmasına kesin gözle bakılan hakkında flaş bir açıklama geldi. Hollandalı'nın eski takım arkadaşı , Babel'in Ajax'a geri dönebileceğini söyledi.

'a transfer olmasına kesin gözle bakılan hakkında flaş bir açıklama geldi. Hollandalı'nın eski takım arkadaşı , Babel'in Ajax'a geri dönebileceğini söyledi. bırakan Pienaar, "Ryan ile konuşmalarımız Ajax'a dönmesi yönünde. bu yönde. Umarım Ajax'a geri döner. Kendisi hala çok iyi. Ajax'a dönmesi güzel olur" ifadelerini kullandı.

  1. 27.6.2019
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