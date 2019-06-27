Aslan’a İspanyol kule

Galatasaray'da santrfor arayışları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Tottenham ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Fernando Llorente, birçok dev ekiple birlikte Galatasaray ile anılmaya başlandı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; İspanyol santrfor ile İtalyan devleri Roma, İnter ve Milan ile birlikte A. Bilbao ve G.Saray ilgileniyor.

DEVLER LİGİ FİNALİ

Geçtiğimiz sezon Tottenham'da 35 maça çıkan Fernando Llorente; 8 gol atıp, 5 asist yaptı. İspanyol golcü genellikle Harry Kane'in yedeği konumunda olsa da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde M. City'ye hayati bir gol atarak takımını finale çıkarmıştı. Llorente finalde de süre bulmuştu. Kariyerinde Juventus, Sevilla, Swansea ve Athletic Bilbao gibi takımlar bulunan Fernando Llorente, 24 kez de İspanya Milli Takımı'nın formasını terletti.

BİLBAO'DA PARLADI

2004 yılında Athletic Bilbao'ya transfer olan Fernando Llorente, 9 sezon formasını giydiği İspanyol ekibinde kariyerinin zirvesine çıktı. Bilbao'da 327 maçta 111 gol, 36 asist yapan Llorente'nin kariyerinde İspanya ile kazandığı Dünya Kupası dışında 7 kupası daha bulunuyor.