Bursaspor’dan bonservisini alan Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı giydi. 26 yaşındaki sol kanadın senelik 3 milyon TL’den 3 yıllığına imza attığı belirtildi.
TERİM 2012-2013'TE DE İSTEDİ
2009 yılında Araklıspor'da profesyonel olan Yusuf Erdoğan 2011'de 1461 Trabzon'a, 2013'te Trabzonspor'a transfer oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 2 sezon önce 1 milyon euroya Bursaspor'un yolunu tutmuştu. Fatih Terim, Yusuf Erdoğan'ı 2012-13 sezonunda Trabzonspor'dayken almak istemiş fakat başaramamıştı.
Askerlik görevini sürdüren Yusuf Erdoğan yeni sezon parçalısını askere gitmeden giydi. Yusuf'un 3 gün sonra askerliği bitiyor.
Geçen sezon Bursaspor'da 27 maça çıkan Yusuf; 2 gol atıp, 2 asist yaptı.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Yusuf Erdoğan Galatasaray’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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