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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Yusuf Erdoğan Galatasaray’da

’dan bonservisini alan , sarı-kırmızılı formayı giydi. 26 yaşındaki sol kanadın senelik 3 milyon TL’den 3 yıllığına imza attığı belirtildi.

öncesi ilk bombayı patlattı. 'dan alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden , sarı-kırmızılılarla anlaştı. Sol bek, sol kanat ve sağ kanatta forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun 3 yıllığına el sıkıştığı öğrenildi. Yusuf'un yıllık 3 milyon TL kazanacağı belirtildi

TERİM 2012-2013'TE DE İSTEDİ
2009 yılında Araklıspor'da profesyonel olan Yusuf Erdoğan 2011'de 1461 Trabzon'a, 2013'te 'a transfer oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 2 sezon önce 1 milyon euroya Bursaspor'un yolunu tutmuştu. , Yusuf Erdoğan'ı 2012-13 sezonunda Trabzonspor'dayken almak istemiş fakat başaramamıştı.

Askerlik görevini sürdüren Yusuf Erdoğan yeni sezon parçalısını askere gitmeden giydi. Yusuf'un 3 gün sonra askerliği bitiyor.

Geçen sezon Bursaspor'da 27 maça çıkan Yusuf; 2 gol atıp, 2 asist yaptı.
  1. 26.6.2019
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