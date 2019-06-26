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26 Haziran 2019, Çarşamba
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satış bekliyor

Luyindama satış bekliyor

'ın bonservisini aldığı için 'nin satışının resmileşmesi bekleniyor. sezon devre arasında kiralanan stoper için 5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

'ın bonservisini aldığı için 'nin satışının resmileşmesi bekleniyor. sezon devre arasında kiralanan stoper için 5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu. Yönetim, açıklama için futbolcu satışı yapmayı bekliyor
  1. 26.6.2019
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