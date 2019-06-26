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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Kaleye

Kaleye Lucas Perri

basınına göre; , 'nın alternatifini belirledi. Geçen yıl C.Palace'a kiralanan ve 'ya geri dönen 21 yaşındaki kaleci listeye girdi.

basınına göre; , 'nın alternatifini belirledi. Geçen yıl C.Palace'a kiralanan ve 'ya geri dönen 21 yaşındaki kaleci listeye girdi. Kaleci antrenörü 'in de yakından tanıdığı Perri için, "Çok yetenekli bir kaleci" dediği ortaya çıktı. 1.97'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Perri'nin stilinin Cimbom'un eski file bekçisi Mondragon'a benzetiliyor.
  1. 26.6.2019
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