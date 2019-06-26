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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Gudelj’de derbi iddiası

Gudelj’de derbi iddiası

medyası, bonservisi 'de olan için ve 'nin devrede olduğunu iddia etti. 27'lik orta saha geçen sezon 3 milyon euro karşılığında S. 'da kiralık oynamıştı.

medyası, bonservisi 'de olan için G.Saray ve F.Bahçe'nin devrede olduğunu iddia etti. 27'lik orta saha geçen sezon 3 milyon euro karşılığında S. 'da kiralık oynamıştı. kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona erecek Sırp futbolcu, geçen yıl 43 maçta forma giydi
  1. 26.6.2019
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