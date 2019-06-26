Franck Ribery Çin’e

Bayern'den ayrılan ve G.Saray'a geleceği iddia edilen Ribery'nin iki seçeneği olduğu belirtildi. Fransız yıldıza Çinliler ve Championship ekibi Sheffield'ın talip olduğu yazıldı.

Bayern'den ayrılan ve G.Saray'a geleceği iddia edilen Ribery'nin iki seçeneği olduğu belirtildi. Fransız yıldıza Çinliler ve Championship ekibi Sheffield'ın talip olduğu yazıldı.