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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Diagne’nin talibi çok

Diagne’nin talibi çok

Arabistan'dan Al-Nasr ile yıllık 4 milyon euro'ya anlaşan için yönetiminin pazarlık yaptığı biliniyordu. Senegalli'nin menajerinin , hatta ve Tayland gibi ülkelerden talip bulduğu konuşuluyor.

Arabistan'dan Al-Nasr ile yıllık 4 milyon euro'ya anlaşan için G.Saray yönetiminin pazarlık yaptığı biliniyordu. Senegalli'nin menajerinin , hatta ve Tayland gibi ülkelerden talip bulduğu konuşuluyor. Anlaşma olmazsa rotayı çevirecek.
  1. 26.6.2019
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