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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Boyu kadar balık tuttu

Boyu kadar balık tuttu

Aslan'ın Japon yıldızı , tatilde balık avına çıktı. Yakaladığı balığı yanındakilerle birlikte tekneye çeken 32 yaşındaki futbolcu, " bir süre sonra balığa çıktım.

Aslan'ın Japon yıldızı , tatilde balık avına çıktı. Yakaladığı balığı yanındakilerle birlikte tekneye çeken 32 yaşındaki futbolcu, " bir süre sonra balığa çıktım. Hayatımda ilk kez böyle büyük bir ton balığı yakaladım. Heyecanlandığım zaman böyle oluyorum" yazdı. Sosyal medyadan videoyu paylaşan Yuto, sevinçten çığlık atıyor.
  1. 26.6.2019
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