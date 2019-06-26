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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Barusso geri döndü

Barusso geri döndü

2008'de Aslan'da yarım sezon geçiren futbola döndü. 'da emekli olan 34'lük orta sahanın maddi açıdan zor durumda olduğu için 'nın amatör ligi takımı ile anlaştı.

2008'de Aslan'da yarım sezon geçiren futbola döndü. 'da emekli olan 34'lük orta sahanın maddi açıdan zor durumda olduğu için 'nın amatör ligi takımı ile anlaştı.
  1. 26.6.2019
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