Barusso geri döndü
2008'de Aslan'da yarım sezon geçiren Ahmed Barusso futbola döndü. 2015-16'da emekli olan 34'lük orta sahanın maddi açıdan zor durumda olduğu için İtalya'nın amatör ligi takımı Colorno ile anlaştı.
- 26.6.2019
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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