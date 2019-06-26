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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Babel geri sayımda

Babel geri sayımda

Cimbom'da açıklaması beklenen dördüncü kez fotoğrafı paylaştı. , geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından konumunu olarak belirlemişti.

Cimbom'da açıklaması beklenen dördüncü kez fotoğrafı paylaştı. , geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından konumunu olarak belirlemişti. 32'lik futbolcu, Aslan'da Yusuf Erdoğan ile birlikte sol açıkta forma giyecek.
  1. 26.6.2019
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