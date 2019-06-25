Wamangituka iddiası - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Wamangituka iddiası

Wamangituka iddiası

Wamangituka iddiası

'dan da için bir iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Fransa 2. Lig takımlarından 'te forma giyen 19 yaşındaki ile ilgilendiği ileri sürüldü.

'dan da için bir iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Fransa 2. Lig takımlarından 'te forma giyen 19 yaşındaki ile ilgilendiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Fransa 2. Ligi'nde forma giydiği 32 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Kongolu oyuncu için Sheffield United'ın da devrede olduğu belirtildi.
  1. 25.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wamangituka iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN