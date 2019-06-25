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25 Haziran 2019, Salı
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Varsa yoksa Çağlar

Varsa yoksa Çağlar

, için ikinci kez harekete geçecek. ile yapılan ilk görüşmede olumsuz sonuç alan sarı-kırmızılılar, bir kez daha ekibinin kapısını çalacak.

, için ikinci kez harekete geçecek. ile yapılan ilk görüşmede olumsuz sonuç alan sarı-kırmızılılar, bir kez daha ekibinin kapısını çalacak. Semih ile yollarını ayıran, Ahmet'i de kadrosunda düşünmeyen Aslan, Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak.
  1. 25.6.2019
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