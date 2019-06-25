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25 Haziran 2019, Salı
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Şimdi imza zamanı

Şimdi imza zamanı

Cimbom, daha önce anlaşma sağladığı futbocular için bu hafta içinde 'a bildirim yapacak. , bonservisleri ellerinde olan Jimmy Durmaz, ve ile anlaştıklarını kamuoyuna duyuracak.

Cimbom, daha önce anlaşma sağladığı futbocular için bu hafta içinde 'a bildirim yapacak. , bonservisleri ellerinde olan Jimmy Durmaz, ve ile anlaştıklarını kamuoyuna duyuracak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, bu 3 oyuncu için imza töreni de gerçekleştirecek.
  1. 25.6.2019
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