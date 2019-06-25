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25 Haziran 2019, Salı
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denenecek

Ozornwafor denenecek

hız kazandıran G.Saray, 20 yaşındaki ile anlaştı. , sağlık kontrolünden geçen stoper için kulübü 'ya 100 bin dolar ödedi.

hız kazandıran G.Saray, 20 yaşındaki ile anlaştı. , sağlık kontrolünden geçen stoper için kulübü 'ya 100 bin dolar ödedi. Ozornwafor'un takımdaki geleceğinin kamptan sonra belli olacağı öğrenildi.
  1. 25.6.2019
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