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25 Haziran 2019, Salı
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Ozan yolunda

Ozan Milan yolunda

'ın 11 milyon euro'ya Stuttgart'a sattığı , 'a imza atmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki stoperin menajeri , dün ekibiyle görüşürken, son detayları konuştu.

'ın 11 milyon euro'ya Stuttgart'a sattığı , 'a imza atmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki stoperin menajeri , dün ekibiyle görüşürken, son detayları konuştu. Bu arada Alman Bild de B.Münih'in Ozan'ın 15 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceğini ileri sürdü.
  1. 25.6.2019
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